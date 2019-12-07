KARŞIYAKA (VASİLYA KÖYLÜLERİ ANA YOLU KAPADI VE HAYKIRDI: “ÖLÜM YOLU AYDINLATILSIN”

Karşıyaka (Vasilya) anayolu üzerinde 600 metre uzunluğundaki yolun yıllardır aydınlatılmamış olması ve bu güzergahta gerçekleşen 8 ölümlü trafik kazası ile bu rakamdan daha çok yaralanmaların ortaya çıkması köylüleri sokağa döktü.

Önce anayolun yarısını trafiğe kapatan göstericiler daha sonra tüm yolu trafiğe kapatarak basın bildirisini okudu. Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nazmiye Beyazyüz tarafından okunan bildiride, bir an önce yolun aydınlatılması için çağrı yapıldı. Beyazyüz devamla , yetkililerin konuya duyarsız kalması halinde seslerini duyurmak için eylemlerini artırarak devam ettireceklerini ifade etti ve eyleme katılan herkese teşekkür etti.

Göstericilerin: “ÖLÜM YOLU AYDINLATILSIN” diye slogan attığı eyleme Lapta Belediye başkanı, Karşıyakalı Belediye Meclis üyeleri destek verirken, başta Karşıyaka Muhtarı olmak üzere köyün tüm sivil toplum örgütleri ve civar köylerden katılımcılar da eyleme destek verdi. Şimdi ne olacak? Ulaştırma bakanı Vasiyalıların çığlığına kulak verecek mi? Ölümlü trafik kazalarının gerçekleştiği ve trafik kazalarından kaynaklı sakatlanmaların yaşandığı ana yolun bu bölümü aydınlatılacak mı? Yoksa aynı bölgedeki 8 ölümlü trafik kazasına yenilerinin eklenmesi mi beklenecek?