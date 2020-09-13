Los Angeles’ta iki polis memuru ‘tuzağa düşürülerek’ vuruldu

ABD’nin Los Angeles kentinde, tuzağa düşürüldükleri açıklanan iki polis memuru silahlı vurularak ağır yaralandı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası kaydında, bir kişi polislerin bulunduğu araca yaklaşarak ateş açıyor.

Los Angeles Bölge Şerifi Alex Villanueva, saldırıyı “korkakça” ifadesi ile tanımladı. Ancak polislerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü açıklamadı.