Dünya

Los Angeles’ta iki polis memuru ‘tuzağa düşürülerek’ vuruldu

13 Eylül 2020
ABD, polis, yaralanma, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri,

ABD’nin Los Angeles kentinde, tuzağa düşürüldükleri açıklanan iki polis memuru silahlı vurularak ağır yaralandı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası kaydında, bir kişi polislerin bulunduğu araca yaklaşarak ateş açıyor.

Los Angeles Bölge Şerifi Alex Villanueva, saldırıyı “korkakça” ifadesi ile tanımladı. Ancak polislerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü açıklamadı.

Zanlı henüz yakalanabilmiş değil.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, polis şiddeti kaynaklı protestolar bazı şehirlerde devam ediyor.


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13 Eylül 2020

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