Kartal, Trabzon’da 3 puana uçtu: 1-3

Türkiye‘de Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor’u 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Süper Lig’in ilk haftası dev bir maça sahne oldu.

Ligin ilk haftasında koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş, Trabzonspor’a konuk oldu. İstanbul ekibi 3 puana 3 golle aldı. Beşiktaş’ın golleri 29. dakikada Tyler Boyd, 64. dakikada Bernard Mensah ve 74. dakikada Jeremain Lens’ten geldi.

Trabzonspor’un maçtaki tek golünü 86. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. Trabzonspor’da maçın 63. dakikasında Flavio kırmızı kart gördü. Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Denizlispor’a konuk olacak. 2019-2020 sezonundaki ilk maçta Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı 4-1 yenmişti. İstanbul’da oynanan karşılaşma ise 2-2’lik eşitlikle sona ermişti.

Spor Toto Süper Lig puan durumu:

Takım O G B M A Y AV P

1.Göztepe 1 1 0 0 5 1 4 3

2.F. Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3

3.Beşi̇ktaş. 1 1 0 0 3 1 2 3

4.Galatasaray 1 1 0 0 3 1 2 3

5.Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 2 3

6.Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 2 3

7.B.B.Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 1 3

8.Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 1 3

9.Kayseri̇spor 1 1 0 0 1 0 1 3

10.Hatayspor 0 0 0 0 0 0 0 0

11.Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0

12.Başakşehi̇r 0 0 0 0 0 0 0 0

13.Ri̇zespor 1 0 0 1 1 2 -1 0

14.MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 –1 0

15.Kasimpaşa 1 0 0 1 0 1 -1 0

16.Gazi̇antep 1 0 0 1 1 3 -2 0

17.Trabzonspor 1 0 0 1 1 3 -2 0

18.Si̇vasspor 1 0 0 1 0 2 -2 0

19.Gençlerbi̇rli̇ği 1 0 0 1 0 2 -2 0

20.Y.Malatyaspor 1 0 0 1 0 3 -3 0

21.Deni̇zli̇spor 1 0 0 1 1 5 -4 0

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta programı

14 Eylül Salı

20.00 Hatayspor – Başakşehir