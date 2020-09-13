Türkiye

Türkiye’de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti

13 Eylül 2020
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Türkiye‘de koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 13 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 56’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 1527 artarak 291 bin 162 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 13 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1527 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 57 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 56’ya, toplam vaka sayısı ise 291 bin 162’ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1207 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833’e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,2 oldu.


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13 Eylül 2020

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