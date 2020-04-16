Londra’da bir Kıbrıslı Türk’ü daha kaybettik

northcyprusuk‘in haberine göre, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu eski yöneticilerinden Hüseyin Türkan tedavi görmüş olduğu hastanede koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun sayfasında Akın Uysal imzasıyla yapılan paylaşımda ‘Eski yöneticilerimizden Alsancak Başkanı Hüseyin Türkan arkadaşımız koronoya yenik düştü’ sözleriyle duyuruldu.

Uysal tarafından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: “Eski yöneticilermizden Alsancak Baskanı Hüseyin Türkan arkadaşımız Koronaya yenik düştü. Arkada bıraktığı yaslı ailesine başsağlığı ve Allah’tan sabir dileriz. Allah rahmet eylesin yattığı yer nur mekanı cennet olsun. Tüm camiamızın başı sağ olsun”

Kaynak:http://www.northcyprusuk.com/ingiltere/londra-bir-kibrisli-turku-daha-kaybetti-h7213.html?fbclid=IwAR3WApuXfie8P6bHb9XuZcEizK4wDaS8Y3UpGgNfsoyjdeWTs4C-asHBdVI