Klorokin tabletler Kuzey’e iletildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçen Cumartesi günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiayasdis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde talep ettiği koronavirüs tedavisinde kullanılan klorokin tableti ve koruyucu malzemeler bugün Kuzey’e ulaştırıldı. İlaç ile maske ve tulumlardan oluşan koruyucu malzemeler öğle saatlerinde Metehan Sınır kapısından Kuzey’e getirildi.

Malzemeleri taşıyan kamyonlar Birleşmiş Milletler askerlerinin eşliğinde ara bölgeden geçirilerek Kıbrıs Türk tarafına teslim edildi. Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gönderilen malzemeler arasında 2.000 klorokin tableti ve 4.000 adet kişisel koruyucu ekipman bulunuyor. Kuzey’de ihtiyaç duyulan ilaç ve koruyucu malzemeler konusunda ilk istişare sağlık ile ilgili İki Toplumu Teknik Komite’de yapılmıştı.

Tatar tepki göstermişti

Başbakan Ersin Tatar 13 Nisan’da katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanının bu girişimini eleştirmişti. Tatar, bir soru üzerine de, “Cumhurbaşkanı’nın Rum tarafından Covid-19 için ilaç isterken işin başındaki hükümete hiçbir şey söylemediğini” ifade ederek “biz şimdiye kadar bu ilaçları Türkiye’den aldık. Şimdi Rum tarafına gidip de istedik de verdiler gibi bir pozisyon KKTC’nin duruşu bakımından bence gereksizdir. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız olsa ve Türkiye’den talep etsek en erken zamanda gelir. Dolayısıyla bu iş doğru olmadı” şeklinde konuştu.

Video: http://www.cna.org.cy/index-tr.aspx