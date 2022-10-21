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Liz Truss’ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı

21 Ekim 2022
Liz Truss’ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı






İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss’ın istifası bugünkü gazetelerin manşetindeydi.




Guardian ‘Acı son’ başlığını tercih ettiği birinci sayfasında, Truss’ın öncülü Boris Johnson’ın tekrar başbakan olmaya çalışabileceğini yazdı.



Gazete İşçi Partisi’nin, Muhafazakarların kendi aralarında yeni başbakan seçip durduğu bu kaotik dönemi sonlandırmak için erken seçime gidilmesi çağrısını da aktardı.

guardian

Guardian’a göre başbakanlığa aday olabilecek diğer isimler ise Rishi Sunak ve Penny Mordaunt.



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21 Ekim 2022






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