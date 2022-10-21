Bakanlar Kurulu 123 kişiye vatandaşlık verdi

Bakanlar Kurulu Bilgi Maaşoğlu’na KKTC vatandaşlığı verilmesini kararlaştırdı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda 1983 doğumlu olduğu belirtilen Maaşoğlu’nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katıldığı ve Gazilik ünvanı aldığı da gerekçe gösterildi.

Aynı tarihli Resmi Gazete’de toplam 123 kişiye daha vatandaşlık verildi.

İlgili karar şöyle:

BİLGİ MAAŞOĞLU’NUN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI

(Önerge No:1542/2022)

(İ.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 20.2.1983 Kilis doğumlu Bilgi Maaşoğlu’nun, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katıldığı ve Gazilik ünvanı aldığı, 2007 yılından itibaren ülkemizde ailesi ile birlikte ikamet ettiği ve İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü kapsamında halen ‘yüksek gelir düzeyi’ne göre ikamet izni ile ülkede 14 yıldan

beri yaşamını sürdürdüğü, evli olduğu, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı, geçimini sağlayacak işe sahip olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (Ç) bendinin öngördüğü koşul yerine

gelmiş olduğundan Bilgi Maaşoğlu’nun KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.