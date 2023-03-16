Limasol’da kazılarda antik mezarlar bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney Kıbrıs

Limasol’da kazılarda antik mezarlar bulundu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Limasol’da gerçekleştirilen kazılarda Geç Bronz Çağı (M.Ö 1600-1050) dönemine ait mezarlar bulundu.

Limasol’da gerçekleştirilen kazılarda Geç Bronz Çağı (M.Ö 1600-1050) dönemine ait mezarlar bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’da kanalizasyon çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen kazılarda, içerisinde insan iskeleti de bulunan antik mezarlar keşfedildiğini yazdılar.


Haberde, Geç Bronz Çağı (M.Ö 1600-1050) dönemine ait olduğu düşünülen mezarlardan şu ana kadar iki adet insan iskeleti ve çeşitli eşyalar çıkarıldığı belirtilirken, kanalizasyon çalışmalarına ise bulguların taşınmasından sonra devam edileceği vurgulandı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Antikkıbrıslimasolmezartarih
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar