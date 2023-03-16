Girne’de bazı bölgelere yarın e elektik verilemeyecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Girne’de bazı bölgelere yarın e elektik verilemeyecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta ve alçak gerilim şebekelerinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere elektik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, yarın saat 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında; Tatlısu sahil kısmına, 13.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Yeni Liman Yolu’na, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında ise Girne Ocak Kulübü civarına elektrik verilemeyecek.


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Tags:Elektrik kesintisiGirne
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