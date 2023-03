Tatar: Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır

“KKTC Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisidir”

Cumhurbaşkanı Tatar, TDT Olağanüstü Zirvesi’nde Devlet Başkanları Toplantısı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Tatar: “Müktesep haklarımızı, müktesep eşitliğimizi kabul etsinler, sonra gelsinler masaya oturalım ve bu sorunu çözelim”

“KKTC’nin resmi olarak tanınması ve halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonun kaldırılması çağrısı, inanıyorum ki siz üye devletler tahtında da büyük önem taşımaktadır”

“Bizim varlık mücadelemiz Kıbrıs Adasındaki Türk varlığını yok sayanlara karşıdır”

Recep Tayyip Erdoğan: “KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı izolasyonların kaldırılması için vermiş olduğumuz mücadeleyi sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi Devlet Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara karşı somut adım istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirveye hitabında “Halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonu da birlikte aşacağımıza inanıyor bu doğrultuda sizlerden somut adımlar beklediğimizi de ifade ediyorum” dedi.

Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisi olduğunu da vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’da bulunan Tatar, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında, 12.00-14.00 saatleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Devlet Başkanları Toplantısı’na katıldı.

KKTC’nin gözlemci ülke olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın Olağanüstü Zirvesi Devlet Başkanları Toplantısı, Azerbaycan’ın teklifi üzerine düzenlendi ve Olağanüstü Zirve’ye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmen Halkının Milli Lideri, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katıldı.

Zirve, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış hitabı ile başladı. Erdoğan konuşmasında KKTC’ye de değindi.

-Erdoğan: “KKTC’nin aramıza katılmasıyla aile meclisimiz daha da güçlendi”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye hitabında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, “KKTC’nin aramıza katılmasıyla aile meclisimiz daha da güçlendi. Kıbrıs Türk halkına desteğimizi somutlaştırdık. KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı izolasyonların kaldırılması için vermiş olduğumuz mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından TDT üye ve gözlemcilerinin Türkiye’deki yardım faaliyetlerine ilişkin video gösterimi yapıldı ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sonrasında ise sırasıyla konuk liderler, Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve TDT Genel Sekreteri Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Zirve’de hitap etti.

-Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti yaralarını en kısa zamanda sarmaya muktedir yüce bir devlettir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hitabına, KKTC halkı adına Devlet başkanlarını selamlayarak ve KKTC olarak soydaşları ile birlikte zirvede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü de paylaşan Tatar, KKTC’nin depremin hemen ardından diğer ülkeler gibi imkânları çerçevesinde ilgili kurumlardan uzman personeli olabildiğince hızlı bir şekilde bölgeye gönderdiğini, halkın da gönlünden kopan yardımları gönderdiğini anlattı. Tatar, TDT üye devletleri de dahil olmak üzere onlarca devletin Türkiye’nin yardımına koştuğunu belirterek, bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda kurduğu ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

Tatar, şöyle konuştu:

“Asrın felaketinde on binlerce soydaşımızı ne yazık ki kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde, yüce Türk Milletine geçmiş olsun derken, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve acılı ailelere de sabırlar diliyorum. Bu depremde biz de vatandaşlarımızı kaybettik. Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden ülkemizi temsilen turnuvaya katılmak üzere Adıyaman’da bulunan iki takımımızı, Şampiyon Meleklerimizi, onların değerli hocalarını, çocuklarıyla birlikte orada bulunan aileleri kaybettik. Bunun yanında depremin etkilediği bölgelerde bulunan insanlarımızı ve vatandaşlarımızın yakınlarını kaybettik. Bu çok büyük bir acıdır, yitirdiğimiz tüm canlara Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ifade eden Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti yaralarını en kısa zamanda sarmaya muktedir yüce bir devlettir. Bu çabalarında, şüphem yoktur ki, bizler KKTC olarak ve hepimiz Türk Devletleri Teşkilatı’nı oluşturan ülkeler olarak, Türkiye Cumhuriyeti’yle dayanışma içerisinde üzerimize düşen ne varsa tüm imkanlarımızı seferber ederek yerine getireceğiz. Deprem felaketinin yaralarının sarılmasına yoğun şekilde devam ettiği bu günlerde düzenlenen bu zirve hem zamanlama hem de dayanışmanın arttırılması açısından bize göre çok önemlidir” dedi.

-“Deprem bizlere her an doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattı”

Tatar, 6 Şubat depreminin kendilerine her an doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattığını kaydederek, depremle karşı karşıya kalınması halinde bunun zararlarının en aza indirilebilmesi için nelerin yapılması gerektiğini bilim ve kurumsal hafızayla belirlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, “Halkımızın bekası, ülkemizin savunması ve her türlü doğal afete karşı verilen mücadelenin ne denli önemli olduğunu, yaşadığımız felaketle bir kere daha idrak ettiğimiz bu dönemde etkili, yeterli, eğitimli ve bilinçli hizmet sunan, hayat kurtarma görevinde, teknolojiyi ve dünyayı yakından takip eden, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip olmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Afet ve acil durum yönetimi alanında yapılacak iş birliği ile yaşanacak söz konusu durumlarda Türk dünyasının daha yakın bir ilişki kuracağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çatısı altına oluşturulan benzer insani girişimlerden haksız siyasi gerekçelerle dışlandığına işaret etti ve TDT çatısı altında böylesi hayati bir girişimin parçası olmaktan onur duyduğunu vurguladı.

Tatar, Olağanüstü Zirve ile yapılan girişimle Türk coğrafyasında yaşanması muhtemel afetlere karşı koordineli ve etkin iş birliği sağlanması ile birbirlerine gönül bağı ile bağlı olan halkların zor zamanlarda da soydaşlarının yanında olabilmesine imkan sağlanmasını temenni etti.

“Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması”nın oluşturulmasına yönelik olarak varılan mutabakatın önemine değinen Tatar, KKTC’nin yapılacak çalışmalara imkan, tecrübe ve kabiliyetleriyle katkı koymaya hazır olduğunu vurgulayarak, zirvenin tüm katılımcı devletlere faydalı olmasını diledi.

-“Kıbrıs Rum halkı ne kadar egemense benim halkım da o kadar egemendir”

Konuşmasında, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saygıdeğer Liderler, KKTC Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisidir. 1983 yılında büyük mücadelelerle, kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı kullanarak kurduğumuz devletimizi tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma yönünde mücadelemize devam ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkı eşit egemenliğini aynı Kıbrıslı Rumlar gibi icra etmek suretiyle kurduğu 1960 ortaklık Cumhuriyeti’nden 3 yıl sonra silah zoruyla atılmıştır. Kıbrıslı Rumlar soykırım teşebbüsüyle Kıbrıslı Türkleri adadan silme uğraşı içerisine girmiş, Kıbrıslı Türk yöneticileri ortaklık devletinin tüm organlarından atmış ve bu devleti sarih bir Rum devletine dönüştürmüştür. 1963 yılından itibaren Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmektedir. 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın ardından Kıbrıs adasında bugünkü sınırlar belirlenmiş ve geldiğimiz aşamada iki devlet bu mevcut sınırları içerisinde kendi yönetimleriyle bulunmaktadır.

Kıbrıs konusunda 60 yıldır devam eden sorun ve 1968 yılından beridir sürdürülen müzakereler, Rum liderliğinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumundan dolayı sürekli olarak başarısızlığa uğramıştır. Rum liderliğinin tek amacı Kıbrıs Türklerini kendilerine yama edecek bir modelle adadaki Rum devletinin devam ettirmektir. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Bu nedenlerden dolayıdır ki 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelir gelmez, Anavatan Türkiye’nin de tam desteğiyle uluslararası alanda yeni bir vizyon ortaya koydum. Bu vizyon adadaki mevcut gerçekleri yansıtan bir vizyondur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü müktesep hakkımızdır. Biz mevcut olan hakkımızın tescil edilmesini istiyoruz. Adayı paylaştığımız, kendi devletlerimizin sınırları içerisinde yan yana yaşadığımız Kıbrıs Rum halkı ne kadar egemense benim halkım da o kadar egemendir. Kıbrıslı Rumlar hangi hakka sahipse benim halkım da o haklara sahip olmalıdır. İlgili tüm platformlarda Kıbrıs konusunu bir uzlaşıya götürecek bu vizyonu paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak müktesep haklarımızı, müktesep eşitliğimizi kabul etsinler, sonra gelsinler masaya oturalım ve bu sorunu çözelim diyoruz.

Bizim için adil, eşit ve sürdürülebilir bir uzlaşının formülü ve zemini, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliğinden geçmektedir. Bu zeminin teyit edilmesiyle hemen masaya oturmaya ve Kıbrıs konusunu adil ve kalıcı bir şekilde sonuçlandırmaya hazır olduğumuzu sizlerin huzurunda bir kez daha tekrar etmek istiyorum.”

– “Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup geliştirmeye de hazırdır”

“Birliğimiz gücümüzdür” temasıyla yapılan zirvede TDT devletlerinin aynı çatı altında buluştuğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının yürütmekte olduğu varoluş mücadelesinde TDT devletlerinin dayanışma ve desteğinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün Rum liderliğinin halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonu muhafaza etmek hatta daha da kötüleştirme politikası artarak devam etmektedir. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, sanatçılarımız, kadınlarımız kısaca tüm insanımız sportif, sanatsal, kültürel müsabakalara ve etkinliklere dahi bu izolasyon nedeniyle katılamamaktadır.

Halkımın haklarını tescil etmek için çıkmış olduğumuz bu mücadelemizde, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın BM’nin 77. Genel Kurulu konuşmasında yapmış olduğu, KKTC’nin resmi olarak tanınması ve halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonun kaldırılması çağrısı inanıyorum ki siz üye devletler tahtında da büyük önem taşımaktadır.

Bunun bir yansıması olarak değerlendirdiğimiz, Özbekistan’ın Semerkant kentinde 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üyeliğe oy birliğiyle kabul edilmesi, ülkemizde büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Zirve Bildirisinde de ifade edildiği gibi, Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup geliştirmeye de hazırdır.

-“İnsanlık dışı izolasyona karşı somut adımlar bekliyoruz”

Değerli liderler, birliğimiz gücümüzdür. Sizlerden istirhamın haklı davamızda bizleri desteklemeniz, Kıbrıs Türk Halkıyla dayanışmanızı her platformda göstermeniz ve Türk dünyasının hak ve çıkarlarının bölgedeki temsilcisi olan devletimizin uluslararası alanda hak ettiği statüyü elde etme mücadelesine katkı koymanızdır. Halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonu da birlikte aşacağımıza inanıyor bu doğrultuda sizlerden somut adımlar beklediğimizi de ifade ediyorum.

Sözlerimi sonlandırırken, Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının devamı için onurlu mücadelesini ve direnişini sürdüren bir Halkın Cumhurbaşkanı olarak şahsıma sizlere hitap etme fırsatını veren başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Mücadelemiz büyüktür, zorludur. Ancak bu dava ortak davamızdır. Bu noktada Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki serhat bekçileri olmaya ve sizlerin de desteği ile dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Unutulmaması gerekir ki bizim varlık mücadelemiz Kıbrıs Adasındaki Türk varlığını unutturmak isteyenlere ve onu yok sayanlara karşıdır.”