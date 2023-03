Letimbiotis: Tatar’ın da müzakere masasına samimi bir iradeyle gelmesini bekliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le dün yaptığı görüşme, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Her Şey Kıbrıs Sorunuyla Birlikte Aynı Sepette” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum kesiminin, adadaki iki taraf arasındaki diyaloğun yeniden başlamasına ivme kazandırılması için, Kıbrıs sorunu ile Avrupa-Türk meselelerinin aynı “sepette” olmasını istediğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün Dicarlo’nun karşısında, Avrupa-Türk meseleleriyle ilgili her şeyi ele almaya istekli göründüğünü kaydeden gazete, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la diyalog konusunda ise “Kıbrıs Türk lideriyle aynı gün içinde görüşmeye veya BM Genel Sekreterinin kendilerini davet etmesi halinde, New York’a seyahat etmeye dahi hazır olduğunu” işaret etti.

Gazete, Hristodulidis’in Dicarlo’yla görüşmesinde, istediği şeyin müzakerelerin yeniden başlaması ve Avrupa Birliği’nin (AB) de, Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınan temelde çözülmesine yardımcı olması olduğu hususunda, yeterince açık olduğunu da belirtti.

“Diplomatik kaynakların” gazeteye, Dicarlo’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olduğunu söylediğini ifade ettiklerini, bunun ise Kıbrıs sorununun çözüm temelinin iki kesimli iki toplumlu federasyondan başka bir şey olmadığı anlamına geldiğini kaydeden gazete, Türk tarafının iki devlet çözümüne ilişkin talebine bağlı olarak, Lefkoşa Rum kesiminin bunu oldukça önemli bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Gazete, aynı kaynaklara dayanarak, DiCarlo’nun, Ukrayna’da olduğu gibi, diğer bölgelerdeki gelişmelere ilişkin mevcut konjonktürlerin, BM’nin Kıbrıs’ta çözüm ve istikrar istemesine ilişkin bir sebep daha teşkil ettiğine işaret ettiğini de kaydetti.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise açıklamasında, bu dönemde Avrupa-Türk meselelerindeki ortamda iyileşme gözlemlendiğini ve bunun ise Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabası çerçevesinde değerlendirilebileceğine işaret etti.

-Letimbiotis

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise DiCarlo-Hristodulidis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Dicarlo’ya, Rum kesiminin bir numaralı önceliğinin çıkmazın aşılması ve Kıbrıs sorununda, BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi içinde, iki kesimli iki toplumlu bir federasyona ulaşılması için müzakerelerin hemen başlaması olduğunu yeniden ilettiğini aktardı.

Letimbiotis, Hristodulidis’in BM yetkilisine “bugün dahi, DiCarlo’nun dilediği ve gerekli gördüğü her an Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini” de söyledi.

BM özel danışmanı atanması konusundaki soruya karşılık ise Letimbiotis, Hristodulidis’in bu konuyu BM Genel Sekreterine iletmesi için DiCarlo’nun gündemine getirdiğini kaydetti.

Hristodulidis’in DiCarlo’yu önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesindeki temasları ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le telefon görüşmesi konusunda bilgilendirdiğini de dile getiren Letimbiotis, Hristodulidis’in “bugün dahi, DiCarlo’nun dilediği ve gerekli gördüğü her an Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini” aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin bunun gerekli olduğunu düşünmesi halinde, New York’a gitmeye istekli ve hazır olduğunu ifade ettiğini de aktardı.

Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili sürece daha aktif katılımına ilişkin önerisine DiCarlo’nun tepkisinin ne olduğunun sorulması üzerine ise Rum sözcü, BM’nin, AB’nin rolünün müzakerelerde destekleyici olacağını bildiğini ifade etti.

Letimbiotis sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:

“(AB’nin) BM’nin yerini alması söz konusu değil. Kıbrıs AB üye devletidir. BM’nin AB’yle bir iş birliği vardır ve Başkan Hristodulidis’in netleştirdiği şey, müzakerelerin her daim BM çerçevesi içinde hareket edeceğidir.”

DiCarlo’nun, AB’nin rolünün ve BM’yle iş birliğinin mükemmel olduğunu söylediğini, aynı zamanda Rum kesimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin, uygun ortamı oluşturmaya çalışan eylemler olduğuna olumlu baktığını ifade eden Letimbiotis, kendilerinin istediği şeyin de bu olduğunu sözlerine ekledi.

-“Dikkatli ifadeler”

Gazete “Dikkatli ifadeler” ara başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Rosemary DiCarlo’nun iki liderle görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalarda oldukça dikkatli olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis’le görüşmesini mükemmel olarak nitelendiren ve Hristodulidis’i başkanlığa seçilmesinden ötürü kutlayarak, görevinde başarılar dileyen DiCarlo, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Detaylı bir şekilde Kıbrıs sorununu ele aldık ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümünü destekleme konusundaki taahhüdünü yinelemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

-Letimbiotis: “Biz Zaten Masadayız”

Alithia gazetesi ise “Biz Zaten Masadayız” başlıklı haberinde, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün Hristodulidis ile DiCarlo arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Biz halihazırda (zaten) müzakere masasındayız ve Kıbrıs sorununda, BM çerçevesinde iki kesimli iki toplumlu bir federasyon çözümüne ulaşmak için, Sayın Tatar’ın da müzakere masasına samimi bir iradeyle gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandığını aktardı.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca DiCarlo’nun Kıbrıs’a gelişinin, BM Genel Sekreteri’nden, müzakerelerin hemen yeniden başlamasına bağlı olduğu konusunda bir mesaj gönderdiğini de söyledi.

Hristodulidis’in DiCarlo’ya, AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili sürece daha aktif katılmasına dair önerisini anlattığını da ifade eden Letimbiotis, Hristodulidis’in BM yetkilisine “AB Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortak evidir, halihazırda Kıbrıslı Türkler AB’den bazı yararlar sağlamaktadır ve bu öneriye olumsuz yönde katkı yapan bir öneri değil, yaratılması gereken uygun ortama çok olumlu şekilde katkıda bulunan bir öneri olarak bakmamız gerekir” dediğini de ekledi.

Politis gazetesi ise “İlk Niyet Araştırmasından Ortaya Çıkan Yeni Bir Şey Yok- Diyaloğun Yinelenmesi İçin İlk Araştırma- BM Kıbrıs Sorunu İçin Hazır” başlıklı haberinde, DiCarlo’nun diyaloğun önümüzdeki dönemde yeniden başlaması için ortam olup olmadığını tespit etmek için, kapsamlı bir araştırma yapmaya çalıştığını yazdı.

DiCarlo’nun ziyaretinin, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin yollar bulunması için, BM Genel Sekreteri’nin iradesinin göstergesini teşkil ettiğini yazan gazete, öte yandan DiCarlo’nun, dünkü temasları sırasında, olguları radikal bir şekilde farklılaştıracak yeni bir şey duymadığı konusunda net olduğunu da ekledi.

Haravgi ise konuyla ilgili habere “BM Genel Sekreterinden Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Taahhüt” başlığıyla yer verdi.