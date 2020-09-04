Limasol Sigorta’dan anlamlı bağış

Kıbrıs Türk Ekonomisinin köklü ve güçlü finans kurumu Limasol Türk Kooperatif Bankası yan kuruluşlarından Limasol Sigorta 23. kuruluş yıldönümünde anlamlı bir bağışta bulundu.

Sektörde birçok yeniliğe öncü hizmet vermeyi sürdüren Limasol Sigorta, bu yıl 23. Kuruluş yıldönümünü; tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle kutlama yapmayarak; ülkemizin güzide kuruluşlarından Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker konu ile ilgili yaptığı konuşmada “Bu yıl tüm dünyada yaşanan pandemi nedeni ile kimsenin sağlığını riske atmamak adına; kutlama yapmak yerine, anlamlı bir bağışta bulunmak istedik. Bu sebeple kuruluşumuzun 23. Yılı münasebetiyle ülkemizin önemli derneklerinden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkıda bulunmayı seçtik. Katkımızın tüm kurum ve kuruluşlara da örnek olmasını diler; hastalara acil şifalar dileriz.” dedi.

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise yaptığı konuşmada “Limasol Grup ailesinin bir parçası olan Limasol Sigorta ülkemizde her alanda katkı yapmaya ve destek olmaya devam ediyor. Bu sebeple bu tür bağışların diğer işletmelere de örnek olmasını dileriz. Limasol Sigorta 01 Eylül 1997 Yılında Limasol Bankası’nın yan kuruluşu olarak hizmet vermeye başladığı günden bugüne; müşteri memnuniyetini temel prensip edinmiştir. Her geçen gün artan acente sayısı ile bugün 23 Yıllık deneyimi ile ülkemizin güçlü ve köklü sigorta şirketi olarak başarılarını devam ettirmesini dilerim. ”dedi.

Yapılan katkıdan dolayı Limasol Sigorta’ya teşekkür eden Kanser Hastalarına Yardım Derneği başkanı Raziye Kocaismail Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker’e üzerinde “Allah Sizi Korusun” yazılı anlamlı plaket takdim edip 23. kuruluş yıldönümlerinin kutlu ve bol kazançlı olması temennisinde bulundu.