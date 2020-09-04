İsrail’de aktivist bir grup Tel Aviv’de drone ile gökten esrar paketleri yağdırdı

İsrail’de esrarın yasal olmasını savunan bir grup aktivist, başkent Tel Aviv’de drone ile içinde esrar olduğu düşünülen onlarca paket bıraktı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, drone’u kullanan iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rabin Meydanı’na içlerinde “tehlikeli bir uyuşturucu” bulunan paketlerin bırakıldığı ve memurların onlarca paketi topladığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, polisler olay yerine varmadan önce çok sayıda kişi, yere düşen paketleri topladı.

Eylemi üstlenen Yeşil Drone isimli grup, Telegram üzerinden takipçileri ile “Zamanı geldi. O bir kuş mu? O bir uçak mı? Hayır, o size gökten esrar gönderen Yeşil Drone” mesajını paylaştı.

İsrail’de esrar kullanımı yasak olsa da tıbbi alanlarda serbest.