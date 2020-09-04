Domateste limit üstü kalıntı

​Tarım Dairesi 28 Ağustos- 3 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklama şu şekilde

“İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 38 numuneden 38 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen

ürün bulunmamıştır.

Yerli Ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1

ürün bulunmuştur.

Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.”