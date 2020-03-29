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Ligleri ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir’e suç duyurusu

29 Mart 2020

Türkiye’de Kayserili avukat Seyit Halil Yüzgeç, ligleri ertelemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında ‘birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ yüzünden suç duyurusunda bulundu.

İHA’nın haberine göre, futbol camiasından gelen tüm uyarılara rağmen TFF Başkanı Özdemir’in ligleri ertelememe kararının birçok futbolcuyu ve spor camiasındaki birçok insanı tehlikeye attığını söyleyen Yüzgeç, “Fatih Terim’in de birebir ‘Benim çocuklarım’ dediği sporcu ve ailelerini tehlikeye atmıştır. Çok ciddi sıkıntıya sokmuş ve çok sayıda hasta ve hastalıklar boğuşmasına sebebiyet vermiştir. Bu süreçte bilinçli taksir olduğu kanaatindeyim” dedi.



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