Grönland’da Koronavirüs günleri izolasyonunda aile içi şiddetin önlenmesi için alkol yasağı getirildi

Grönland’ın başkenti Nuuk’ta, Koronavirüs nedeniyle evlerden çıkılmazken aile içi şiddet vakalarının azaltılması amacıyla alkol satışı yasaklandı.

AFP’nin aktardığına göre, Grönland’da Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evden çıkmama uyarısı yapılırken Grönland Başbakanı Kim Kielsen, “Böyle bir durumda gerekli önlemleri almalıyız. Alkol satışı yasağının amacı çocukları korumak, evlerinde güvende olmalarını sağlamak” dedi.

Yerel medyaya konuşan Grönland Sağlık Bakanı Martha Abelsan da “Maalesef Nuuk’ta son zamanlarda aile içi şiddet vakaları artmaya başladı. Aşırı alkol tüketimi ebeveynlerin çocuklara zarar vermesine yol açabiliyor” dedi.

Danimarka’ya bağlı bir özerk bölge olan Grönland’da alkol satış yasağı Cumartesi günü başladı ve 15 Nisan’a kadar sürecek.

Grönland’da 3 kişiden 1’inin çocukluğunda cinsel istismara uğradığı belirtiliyor. Uzmanlar, istimarın nedeni olarak alkol, uyuşturucu ve çocuk haklarına yönelik ilgisizliği görüyor.