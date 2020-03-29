Dünya

İngiliz polisinden ‘selfie’ önlemi: Mavi Göl’ü siyaha boyadılar

29 Mart 2020

İngiltere’de polis, sosyal medya hesapları için fotoğraf çekmeye gelen kişileri durdurmak adına bir kasabadaki ”Mavi Göl’ü” siyah boya ile doldurdu.

Corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin bini geçmesi üzerine insanlara ”evde kal” çağrısı yapılan İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde polis, birçok kişinin karantina kurallarını ihlal ettiğine dair ihbar aldı.
Bunun üzerine ekipler, her yıl yüz binlerce turist çeken ve ülkenin Harpur Hill kasabasında bulunan ”Mavi Göl’ü”, ”selfie” çekmeye gelenleri durdurmak için siyah boya ile doldurdu.
Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, insanların ”Mavi Göl’ü” ziyaret ettiklerine dair ihbar aldıklarını belirterek, “Fotoğraf çekmek için (Mavi Göl’ün) güzel bir yer olduğu konusunda şüphe yok. Ancak, bu yer tehlikelidir ve bu şekildeki toplanmalar hükümetin mevcut talimatlarına aykırıdır. Bunu göz önünde bulundurarak göle gittik ve gölün daha az çekici görünmesini sağlamak için su boyası kullandık” ifadelerini kullandı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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