İngiliz polisinden ‘selfie’ önlemi: Mavi Göl’ü siyaha boyadılar

İngiltere’de polis, sosyal medya hesapları için fotoğraf çekmeye gelen kişileri durdurmak adına bir kasabadaki ”Mavi Göl’ü” siyah boya ile doldurdu.

Bunun üzerine ekipler, her yıl yüz binlerce turist çeken ve ülkenin Harpur Hill kasabasında bulunan ”Mavi Göl’ü”, ”selfie” çekmeye gelenleri durdurmak için siyah boya ile doldurdu.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, insanların ”Mavi Göl’ü” ziyaret ettiklerine dair ihbar aldıklarını belirterek, “Fotoğraf çekmek için (Mavi Göl’ün) güzel bir yer olduğu konusunda şüphe yok. Ancak, bu yer tehlikelidir ve bu şekildeki toplanmalar hükümetin mevcut talimatlarına aykırıdır. Bunu göz önünde bulundurarak göle gittik ve gölün daha az çekici görünmesini sağlamak için su boyası kullandık” ifadelerini kullandı.