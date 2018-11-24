Ligin yeni beyi MTG

Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Hüseyin Özaşık

Mağusa Türk Gücü 3 – 0 Yenicami

Yusuf Yontar Ercan Samancıoğlu

Yasin Kurt Yasin Açıkel

Halil Uçar (Dk.32 Hasan Ulukök)

Orhan Kalaycı Oladele Oshobe

Michael Odibe Emin Atabek

Mehmet Erol Tansel Ekingen

Dinopeter Jude (Dk.78 Esin Sonay)

Adil Uçar Kenneth Ngwoke

Arif Uysal Fanad Dadzie

(Dk.39 Mehmet Gürlü) (Dk.62 Hüseyin Sadıklar)

Halil Turan Mehmet Altın

(Dk.90 Erdoğ Barkınay) Zihni Temelci

Thankgod Peter Ünal Kaya

(Dk.87 Emre Özsin) John Ebuka

Goller

Dk.27 Thankgod Peter

Dk.68 Thankgod Peter

Dk.81 Thankgod Peter

Kırmızı Kart

Dk.64 Oladele Oshobe

K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın açılış maçında zirve takipçisi Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği lider Yenicami’yi 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Thankgod Peter’den hat-trick

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda tıklım tıklım tribünler önünde oynanan zirve kapışmasında MTG’nin yabancı golcüsü Thankgod Peter attığı 3 golle hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Kartal 10 kişi kaldı ilk yenilgisini aldı

Oladele Oshobe’nin kırmızı kart görmesiyle Yenicami 10 kişi tamamladığı mücadelede bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayarak yenilmezlik unvanını Mağusa’da bıraktı.

MTG özlem dindirdi, zirveyi ele geçirdi

Son 2 sezonda ligde oynanan 4 maçta rakibini yenemeyen MTG bu galibiyetle rakibi karşısındaki 3 puan özlemini de dindirdi.

Bu maç sonrasında iki takımın da puanı 25, gol averajları ise 15 olurken MTG attığı gol fazlalılığı nedeniyle zirvenin yeni sahibi oldu.

Sağanak yağmurla tamamlandı

Karşılaşmanın devre arasında futbolcular soyunma odasına doğru giderken iki takım taraftarları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı ancak olaylar büyümeden önlenirken maçın son 20 dakikası sağanak yağmur altında geçti.

MTG’de 4 isim eski takımına karşı oynadı

MTG’de kaleci Yusuf Yontar, stoper Halil Uçar, orta saha Adil Uçar ve forvet Halil Turan daha önce şampiyonluk yaşadıkları eski takımları Yenicami’ye karşı forma giyerek önemli bir galibiyet sevinci paylaştılar.

Önemli pozisyonlar

dakikada Peter, ceza sahası içinde buluştuğu topu Oladele’den kurtarıp yakın mesafeden ağlara yolladı ve MTG bu golle ilk devreyi de 1-0 önde kapadı. dakikada Mehmet Altın’ın direk kaleye yolladığı frikikte kaleci Yusuf topu kornere çeldi. dakikada Oladele, Dinopeter’e yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. dakikada Ünal’ın kaptırdığı topu Peter filelere gönderdi ve MTG skoru 2-0’a getirdi. dakikada Dinopeter’in şutunda kaleci Ercan topu ayakları ile çıkardı. dakikada Yasin’in sağdan ortasında Peter dokunarak kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti ve MTG karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

K-PET SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 10 8 1 1 27 12 15 25

2.YENİCAMİ 10 8 1 1 25 10 15 25

3.BAF ÜLKÜ YURDU 9 5 3 1 22 10 12 18

4.CİHANGİR 9 5 2 2 18 15 3 17

5.TÜRK OCAĞI 9 5 1 3 22 11 11 16

6.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 9 5 0 4 21 14 7 15

7.GÖNYELİ 9 4 1 4 17 16 1 13

8.ÇETİNKAYA 9 3 3 3 8 13 -5 12

9.MERİT A. YEŞİLOVA 9 3 2 4 15 18 -3 11

10.KÜÇÜK KAYMAKLI 9 2 5 2 9 16 -7 11

11.BİNATLI 9 3 1 5 11 17 -6 10

12.GENÇLİK GÜCÜ 9 2 3 4 19 22 -3 9

13.LEFKE 9 2 3 4 15 20 -5 9

14.GİRNE HALK EVİ 9 2 0 7 13 20 -7 6

15.ESENTEPE 9 1 1 7 7 21 -14 4

16.GENÇLER BİRLİĞİ 9 0 3 6 9 23 -14 3

FOTO: MTG-YAK FOTOĞRAF: AHMET ÖZSOY