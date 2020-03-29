BasketbolSpor

“Ligi düşünmek saçma”

29 Mart 2020

GÜVEN’DEN “LİG İPTALİ” VURGUSU: Basketbol Erkekler Ligi’nde averajla ikinci sırada yer alan Koopspor’da koç Emrah Güven, mevcut durumda ligi düşünmenin saçma olduğunu, öncelikle ortamın düzelmesi gerektiğini, sürecin daha da uzaması durumunda ligin iptalinin düşünülebileceğini” açıkladı

 

COVID-19 salgını nedeni ile ara verilen Basketbol Erkekler Ligi’nde lider YDÜ’nün hemen ardında averajla ikinci sırada yer alan Koopspor’da koç Emrah Güven, zor bir süreçten geçildiğini ve ne olacağının kestirilmesinin kolay olmadığını belirtti. Güven, mevcut durumda ligi düşünmenin saçma olduğunu, öncelikle ortamın düzelmesi gerektiğini, sürecin daha da uzaması durumunda ligin iptalinin düşünülebileceğini dile getirdi.

“Umarım salona çıkabiliriz”

“Öncelikle hastanede tedavi altındaki tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum ayrıca onlara fedakarca canla başla bakmaya çalışan sağlık çalışanlarımızı da canı gönülden alkışlıyorum” diyen Güven, hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunu, tüm dünyayı saran küresel salgından dolayı spor organizasyonlarının durduğunu, ülkemizde de bunun etkilerinin görüldüğünü anımsattı.

“Koopspor olarak oyuncularımıza evlerinde yapabilecekleri bazı programlar verdik ve onlar da bunu uyguluyorlar. Umarım en kısa sürede hayat normal akışına geri döner ve salona çıkabiliriz” diyen Emrah Güven, sezon içindeki performanslarını da değerlendirdi.

 

“Averajla ikinci sıradayız”

Güven, “Sezon öncesi organize edilen 3 kupadan birini biz diğer ikisini YDÜ kazanmıştı. 3 devreli olarak organize edilen ligimizde de şu anda averajla ikinci sıradayız.  3.devrede oynanacak YDÜ maçı ligin liderini belirleyecek bir maç olacaktı. Play-off finalinde de tüm camianın öngörüsü yüksek ihtimal YDÜ – Koop finali şeklindeydi. Ancak tabi şu anda bunları düşünmüyor ve önce toplum olarak dayanışma içerisinde, tedbirli şekilde bu sorunu aşmanın yollarını arıyoruz” dedi.

 



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