Lige heyecan geldi

Tonguç KOTAK

Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 36 maçlık yenilmezliğine son verdiği maç artık ligin daha güzel olacağını gösterdi.

Atatürk Spor Salonu’na gelen izleyiciler buz dolabı gibi olan bu ortamda kaliteli, güzel ve ve çekişmeli bir maç izlediler.

Bu sezona Ivan Miskovic ile başlayan ancak ABD’li Fore ile devam eden Koopspor dün gece son bölümü iyi oynayarak kazandı. İlk yarıda evet başa baş bir oyun vardı ama üçüncü periyotta Koop’un savunmasının aksaklıklarından çift hanelere çıkan da bir fark gördük. Koop kazandı ama savunma olarak beni tatmin etmedi. Ivan’la devam etmeme bana göre yanlış ama koç Mandic’i tercih etti. Yeni ABD’li iyi bir isim ama savunmasını geliştirmesi lazım. Koop, Palmer’dan çok sayı yedi ve ribaunt kaybetti. Mandic, Alpay, Berk ribauntları alamadılar. Hücumda son bölümde doğru isimler devreye girdi ve maç geldi. Koop bu savunma beni tatmin etmedi. Koop kazanarak lige yeniden heyecan getirdi.

Yakın Doğu’da ligin en önemli ismi Anderson sakat olunca iş tecrübeli isimler Halil ve İhsan’a düştü. Ama Palmer gibi bir adam çıktı sahneye. 40 dakika sahada kaldı 28 sayı, 18 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 5 blokla maçın adamı oldu. İhsan iyi oynadığı maçta gereksiz bir şekilde oyundan 5 faulle çıktı. Yakın Doğu maçı kaybederken tek önemli nokta 23 top kaybı, 22 üç sayı atışından sadec 4 tanesini sokması, 28 faulden de 18 faul atması yanında kenardan gelen isimlerin katkısı sınırlı kalınca Anderson arandı.YDÜ bu maçtan çıkaracağı dersi çıkarsın. Artık yenilmez değil.

Gelelim hakemlere. MHK’ya diyorum ki hiç mi bu hakemler, Euroleague ve Türkiye Ligi maçı izlemiyorlar ? Lütfen erken zamanda acilen “Hakemler” hızlı bir eğitim şart oldu.