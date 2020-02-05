KıbrısManşet

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çocuklara göz taraması yapıldı

5 Şubat 2020

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde yeni alınan göz muayene cihazıyla çocuklara göz taraması yapıldı. Taramaya katılan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, polikliniği gezerek hastalarla sohbet etti ve ihtiyaçları dinledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa polikliniğinin 10 branşta, yılda 75 bin kişiye hizmet verdiğini belirterek, poliklinikle ilgili tüm eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını ve her geçen gün daha iyi hizmet verir hale geldiğini söyledi.

“Biz yapacağız değil yaptık diyoruz” şeklinde konuşan Pilli, polikliniğin ev hastalarına da hizmet götürdüğünü vurguladı.

Pilli, bir soru üzerine, Coronavirüs’ün ortaya çıktığı günden itibaren gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, hava alanına termal kamera konduğunu ve hastanede bir karantina birimi oluşturduklarını belirtti.

Sınır kapılarında şu an tedbire gerek olmadığını çünkü yeni tip virüsün şu an için ne KKTC’de, ne Güney Kıbrıs’ta, ne de Türkiye’de görüldüğünü söyleyen Pilli,  Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulanmasını önerdiği her türlü tedbiri almış olduklarını hatırlattı.

Ara bölgede yapılan iki toplumlu toplantılarda da gereken her şeyin yapıldığını gördüklerini, şu an için ekstra tedbir almalarını gerektiren bir durum olmadığını kaydeden Pilli, olası bir salgına da hazır olduklarını söyledi. Pilli, halkın bu virüs konusunda rahatsız olmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını dile getirerek, “Halk da kendi üzerine düşen tedbirleri alsın kendisine iyi baksın” dedi.

 

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KTTO, Türk bayrağının Avrupa Parlamentosu’nda yırtılmasını kınadı

KTTO, Türk bayrağının Avrupa Parlamentosu’nda yırtılmasını kınadı

4 Şubat 2020
Photo of 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi

20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi

4 Şubat 2020
Photo of Pilli: “Sağlığa yapılan katkılar çok değerli ve kutsaldır”

Pilli: “Sağlığa yapılan katkılar çok değerli ve kutsaldır”

4 Şubat 2020
Photo of Kooperatiflerden yüzde 120’lik vergi artışına tepki

Kooperatiflerden yüzde 120’lik vergi artışına tepki

4 Şubat 2020
Photo of Akıncı, Suriye- İdlib’de yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu kaydederek, Türkiye’ye başsağlığı diledi

Akıncı, Suriye- İdlib’de yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu kaydederek, Türkiye’ye başsağlığı diledi

4 Şubat 2020
Photo of Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

4 Şubat 2020
Photo of Harmancı: Çocuklarımız için hazır hale getireceğiz

Harmancı: Çocuklarımız için hazır hale getireceğiz

4 Şubat 2020
Photo of Sağlık Bakanı Pilli, Karantina Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Pilli, Karantina Merkezi’nde incelemelerde bulundu

4 Şubat 2020
Photo of Lefke’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Lefke’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

4 Şubat 2020
Photo of Beyköy’de tanksavar atışları yapılacak

Beyköy’de tanksavar atışları yapılacak

4 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı