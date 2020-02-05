Koop, YDÜ’ye “Dur” dedi: 81-74

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci sırada bulunan Koopspor, liderlik koltuğunda oturan Yakın Doğu Üniversitesi’nin yenilmezliğine son verdi

36 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Çekişmeli maçı 81-74 kazanan Koopspor, rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırırken, 36 maçlık galibiyet serisine de son vermiş oldu. Bu sonuçla Koopspor ligde de liderliğe yükselme başarısı gösterdi

Yer: Attaürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz, Ali Kozok

Koopspor: Temur (5), Fore (20), Mert, Mandic /24), Andım, Alpay (7), Berk (8), Kemal, Kercem (17)

YDÜ: Halil (13), İhsan (15), Kemal (5), Günay, Ahmet (9), Ferit, Palmer (28), Alp (4)

1.periyot: 24-23

İlk yarı: 46-47

3.periyot: 50-56

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci sırada bulunan Koopspor, liderlik koltuğunda oturan Yakın Doğu Üniversitesi’ni 81-74 yenerek 36 maçlık yenilmezliğine son verdi

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç büyük bir çekişmeye sahne oldu.Ligin en değerli oyuncusu sıralamasının zirvesinde yer alan YDÜ’lü Lashard Anderson’un forma giymediği maçta birinci ve ikinci periyot başa baş bir mücadeleye sahne oldu. İlk periyodu Koopspor 1 sayı üstünlükle tamamlarken, devre YDÜ’nün 1 sayılık üstünlüğü ile, 37-36 tamamlandı.

İkinci devrede çekişme ve heyecan devam etti. Yakın Doğu bir ara çift hanelere çıkardığı farkı koruyamamasına rağmen üçüncü çeyreği 56-50 önde tamamladı.

Son periyotta da çekişme vardı. Son bölümü daha iyi oynanan Koopspor maçı 81-74 kazanmasını bildi.

Koopspor’da eski YDÜ’lü Vucasin Mandic 24 sayı 7 ribaunt ile oynarken, yeni transfer Khwan Fore 20 sayı 10 ribaunt 6 asist ile göz doldurdu. Lefkoşa ekibinde Kercem İnancı’nın 17 sayısı da galibiyette önemli rol oynadı.

YDÜ’de ise Darryl James Palmer 28 sayı 18 ribaunt ile gecenin yıldızı olurken, İhsan Üğütücü 15 sayı 11 ribaunt’la double-double ile maçı tamamlarken, Halil Kutruza 13 sayı ile maçı tamamladı.