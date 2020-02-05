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Ares’ten kış duatlonu

5 Şubat 2020

Triatlon branşının yüzme parkuru olmayan yarışı duatlon hafta sonu Kaplıca’da Ares Spor Kulübü tarafından organize edildi

 

Ares Spor Kulübü triatlon sezonun başı olması nedeniyle yüzme etabı bulunmayan duatlon yarışı düzenledi. Koşu-bisiklet-koşu parkurlarından oluşan duatlon yarışı organize eden Ares Spor Kulübü organizasyonu Kaplıca bölgesinde gerçekleştirdi.

 

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde gerçekleşen duatlon yarışında sprint-olimpik mesafe arasında bir yarış düzenlendi. Tüm halka açık gerçekleşen ve “Ares Kış Duatlonu” ismi ile düzenlenen yarışa giriş için herhangi bir ücret alınmadı. Yaklaşık 30 sporcunun start aldığı Ares Kış Duatlonu’nda sporcular 9 kilometre koştu, 30 kilometre bisiklet sürdü ve ardından da 4 kilometre koşarak finişe ulaştı. Takım halinde ve bireysel yarışan sporcuların katılımı ile gerçekleşen yarışta, ülkemizden sporcular yanı sıra, güney Kıbrıs ve Türkiye’den de sporcular yer aldı.

Ares Kış Duatlonu’nda yarış sonunda genel klasamnda ilk 3’e giren sporculara kupaları ve yaş kategorilerinde de dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

 

 

Yarışma sonuçları şöyle:

Genel klasman

Erkekler

1.Cihan Asrak 1.51.04

2.Johnny Ioannou 1.53.58

3.Göksen Çınar 1.56.28

 

Kadınlar

1.Yelena Petrova 2.09.32

2.Ayşa Küçükakça 2.31.59

3.Melda Ünal 2.33.45

 

19 yaş altı erkekler

1.Tunç Eren Arıcan

2.Miraç Kurap

 

20-29 yaş erkekler

1.Can Güngör 2.37.32

 

30-39 yaş erkekler

1.Cihan Asrak 1.51.04

2.Göksen Çınar 1.56.28

3.Hüseyin Arhan 1.59.44

4.Buğra Cömert 2.00.00

5.Buğra Korahan 2.03.39

6.Deniz Kalıpçıoğlu 2.28.19

 

40-49 yaş erkekler

1.Özgür Aksaman 2.03.42

2.Çağan Öztuna 2.06.01

3.Cem Dağdelen 2.11.42

4.Erkan Uyar 2.17.49

5.Necat Paşalar 2.35.12

6.Ahmet Kurap 2.45.15

 

50-59 yaş erkekler:

1.Johnny Ioannou 1.53.58

2.Ufuk Biriz 2.06.58

3.Ersoy Güçer 2.45.15

3.Günay Teser 2.45.15

 

Kadınlar:

1.Ayşa Küçükakça 2.31.59

2.Melda Ünal 2.33.45

 

Master kadınlar:

1.Yelena Petrova 2.09.32

2.Gülter Şişmanoğlu

 

Takımsal klasman:

1.Tuncay İbrahimzade- İlker Ercen

2.Fiona Addington-Brigitte Marsden



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