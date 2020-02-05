“GG hep mağdur oluyor”

Süper Lig’in başkent takımlarından Gençlik Gücü’nde başkan ve yönetim basın toplantısı düzenledi, hakem hatalarından yaşadıkları mağduriyete isyan etti

GG’DEN EŞİTLİK VE ADALET VURGUSU: Hakem kararlarından dolayı basın toplantısı düzenleyen Süper Lig takımlarından G.Gücü’nde Başkan Sırdaş Kaptanoğlu “Son zamanlarda aleyhimize yapılan hatalardan dolayı büyük zarar görüyoruz. GG sahipsiz değildir, hakkımızı her platformda savunacağız. Centilmenliğimizden taviz vermeyiz ancak biz adalet peşindeyiz. Dürüstlük ve eşitlik istiyoruz” ifadelerini kullandı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de 17’inci hafta geride kalırken, ligin son sırasında yer alan Gençlik Gücü’nde başkan ve yönetim isyan etti. Dün basın toplantısı düzenleyen G.Gücü başkan ve yönetimi, hakem kararlarından dert yandı. Ligde son galibiyetini 8’inci hafta alan ve 9 maçtır maç kazanamayan Gençlik Gücü, başkan Sırdaş Kaptanoğlu, yöneticiler Hüseyin Reis, Suma Zafer ve Umut Öksüz basın toplantısında konuşma yaparak hatalara değinirken, toplantıda teknik sorumlu Kemal Yürekli de hazır bulundu.

Başkan: “Hakkımızı savunacağız”

Gençlik Gücü Başkanı Sırdaş Kaptanoğlu yaptığı konuşmada “Biz Gençlik Gücü olarak her zaman spor kardeşliktir felsefesi ile hareket ediyoruz. 1952’den beri centilmenliğimiz ile hep ön plandadır. Ama biz de kendimize karşı dürüstlük bekliyoruz. Son zamanlarda aleyhimize yapılan hatalardan dolayı büyük zarar görüyoruz. GG sahipsiz değildir, hakkımızı her platformda savunacağız. Son 2 haftadaki hakem hatalarından 6 puan kaybettik. MHK’nın daha dikkatli olması lazım. Kimse, ben yaptım olur diyemez. Bu ülkede üst düzey hakemlerimiz vardır. Bazıları özellikle bizim maçlara hiç verilmiyor. Bunun sebebini bilmiyoruz. Bir Kerem Eran, Serhan Simsek, Mehmet Sezener gibi hakemler bize hiç verilmiyor! Centilmenliğimizden taviz vermeyiz ancak biz adalet peşindeyiz. Dürüstlük ve eşitlik istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Reis: “Bıçak kemiğe dayandı”

Gençlik Gücü eski başkanlarından Hüseyin Reis de son zamanlardaki gelişmeler için şunları belirtti: “Biz kulüp olarak çok sık basın toplantısı düzenlemiyoruz. Ancak bıçak kemiğe dayandı, hakkımızı aramak için toplantı yapmak durumunda kaldık. M.A.Yeşilova maçında 33.dakikada net bir faul var ve maçın hakemi, 4.hakem, bu pozisyonu görmediklerini söylüyor. K.Kaymaklı maçında Mehmet Kaygısız’ın pozisyonuna yardımcı hakem hizada olmamasına rağmen ofsayt bayrağını kaldırdı ve golümüz iptal oldu. Bu maçtaki hatadan dolayı puanlarımız gitmiştir. Yarın (bugün) kupa maçımız var. Hafta sonu ise kritik bir lig maçımız. MHK herkese eşit davranacak şekilde hakemler atasın, adaletli olsun.”

Suma Zafer: “Yapılan ciddi hakem hatası için hakem ceza almalıdır”

Yeşil-beyazlı ekibin eski başkanlarından Suma Zafer de şunları söyledi: “Her zaman hakem hataları olabilir. Ne ilktir ne sondur. Ancak bize yapılanlar sabrımızı taşırmıştır. Özellikle son 2 maçta artik bizim canımız çok yanmıştır. Bakalım bu hakeme ceza verilecek mi. Çok merak ediyoruz. Hatalardan ders alınmazsa bu iş böyle gitmez. MHK artık atamalarda daha dikkatli olsun. Bunca eğitime gidiliyor ama hala bariz hatalar yapılıyor. Artık işlerini daha profesyonel yapsınlar.”

Umut Öksüz: “İhalemiz beceriksizlikten dolayı reddedildi”

G.Gücü yönetim kurulu üyesi Umut Öksüz ise şu açıklamalarda bulundu: “Süper ligdeki 7 başkent ekibinden bir tanesiyiz. 1953-1954 yıllarında KOP’ta mücadele ettik. 1963 yılında Galatasaray ile maç yaptık, onlara gol attık. Yıllardır centilmen ve ekolü olan bir ekibiz. Sıradan bir kulüp değiliz. Sadece futbolda değil hentbolda, yüzmede, basketbolda, akademisi ile örnek bir camiadır. Hakem hataları sadece A takımlarda değil, alt yapı maçlarında da oluyor ve bunda da mağduriyet yaşıyoruz. 2019 yılında antrenman sahası ihalesine çıkılmıştı. Bunu Spor Dairesi de onaylamıştı. Ancak Başsavcılık bu ihaleyi usul yanlışlığı nedeni ile reddetti. Antrenman sahamız bile hala daha atıl vaziyette kalmıştır. Kendimizle alakalı olmayan bir sebepten dolayı yine mağdur olan bir camiayız. İhalenin iptal olması süreci uzatacak ve mağduriyetimiz sürecek. Hiç suçsuz yere hem hakemlerden hem siyasi yanlışlıklardan ve beceriksizliklerden dolayı mahrum oluyoruz.”