Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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sabit telefonlar ve adsl çalışmayacak

Telekomünikasyon Dairesi, hafta sonu Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, hizmetlerde kesinti yapılacak bölgeler şöyle:


“Lefkoşa Yenişehir Atatürk Caddesi, Bedreddin Demirel Caddesi, Marmara Yüzbaşı Tekin Yurdabank Caddesi, Bakanlıklar bölgesi ile Ortaköy Ali Rıza Efendi Caddesi arasında kalan bölge ve sokakları”

Telefon yeraltı şebeke kablo yenileme çalışmaları nedeniyle belli aralıklarla yapılacak kesintiler yarından başlayarak pazartesine kadar etkili olacak.

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Tags:ADSLinternetLefkoşatelefon
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