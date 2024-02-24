TDP Kurultayı yarın - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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TDP Kurultayı yarın

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP)  8. Olağan Kurultayı yarın yapılacak.

TDP’den yapılan açıklamaya göre,  Kurultay  Lefkoşa’da The Paradise Park’ta saat 10.00’da başlayacak.


TDP’den verilen bilgiye göre, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı Kurultay, “TDP, yeni dönem, yeni umut” sloganıyla düzenlenecek.

Genel Başkanlık için Mine Atlı’nın yeniden aday olmayacağını duyurması üzerine Zeki Çeler’in tek aday olarak katılacağı Kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.

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Tags:kurultayTDPzeki çeler
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