TDP Kurultayı yarın

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8. Olağan Kurultayı yarın yapılacak.
TDP’den yapılan açıklamaya göre, Kurultay Lefkoşa’da The Paradise Park’ta saat 10.00’da başlayacak.
TDP’den verilen bilgiye göre, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı Kurultay, “TDP, yeni dönem, yeni umut” sloganıyla düzenlenecek.
Genel Başkanlık için Mine Atlı’nın yeniden aday olmayacağını duyurması üzerine Zeki Çeler’in tek aday olarak katılacağı Kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.
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