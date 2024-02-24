TDP Kurultayı yarın

Genel Başkanlık için Mine Atlı’nın yeniden aday olmayacağını duyurması üzerine Zeki Çeler’in tek aday olarak katılacağı Kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.