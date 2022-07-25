Lefkoşa’daki kazada yaralanan olmadı

Kazada 21 yaşındaki sürücünün alkollü ve dikkatsizlik sonucu kaza yaptığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

25.07.2022 tarihinde, saat 01.45 raddelerinde. Lelkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde % 91 MIg alkollü içki tesiri altında olduğu halde yönetimindeki HB 736 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyreden Boğazda sakin Bilal Tekin (E-21 KKTC-Barmen ) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Regal mağzası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj üzerinde bulunan metal aydınlatma direğine aracının sağ ön kısmı ile çarpıp kontrolsüzce savrularak yine orta refüj içerisinde bulunan yaya geçidi uyarı ışığı direğine aracının ,sol yan kısmi ile çarpıp karşı şeride geçerek durrnuştur, Kazada yaralanan olmamıştır polis kaza ile ilgili tahkikatı devam etmektedir