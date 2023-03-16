Lefkoşa’da meydana gelen 2 ayrı kazda 2 yaya yaralandı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Uğur ZEYTİN (E-38) yönetimindeki CH 878 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerindeki yaya geçinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ayça BAHŞİŞ (K-16)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ayça BAHŞİŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.