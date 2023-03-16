Lefkoşa’da meydana gelen 2 ayrı kazda 2 yaya yaralandı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Uğur ZEYTİN (E-38) yönetimindeki CH 878 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerindeki yaya geçinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ayça BAHŞİŞ (K-16)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Ayça BAHŞİŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
23 yaşındaki Güleç yaralandı
Lefkoşa’da, Ali Rıza Efendi Caddesi bugün saat 13:00 sıralarında, Hatice KARTAL (K-45) yönetimindeki KU 645 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Arda GÜLEÇ (E-23)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Arda GÜLEÇ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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