Futbolda ayın başarılıları “Objektif Futbol”un konuğu oldu

“Objektif Futbol” programında Ayın başarılıları ödüllerini aldılar. GENCES Construction katkıları ile hazırlanan, Necati Özsoy ve Turgay Kara’nın yorumları ile gerçekleşen “Objektif Futbol” programında Ayın Başarılı Teknik Adamı Toygar Davulcu (Cihangir), Ayın Başarılı Hakemi Serhan Şimşek ve Ayın Başarılı Futbolcusu Muhittin Tümbül (Cihangir) . stüdyosunda programa konuk olarak bu ödüle layık görülmelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Program yapımcısı ve sunucusu Necati Özsoy, program yorumcusu Turgay Kara programda 3 başarılı ismi kutladılar ve başarıların devamını dilediler. GENCES Construction direktörü Mustafa Gençosman da ödülleri takdim ederken kendisinin de futbol camiasının içinden gelen bir kişi olduğunu, Objektif Futbol programı aracılığı ile futbola katkı yapmaya devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi ve ödül alanları kutladı.

Objektif Kıbrıs’ta Yayın Yönetmeni Ahmet Özsoy da Davulcu, Şimşek ve Tümbül’ü kutladı.