Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz artışlarına 21 Temmuz tarihinde 50 baz puanla başladıktan sonra temmuz ayından bu yana toplam 300 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti.

Bugün gerçekleşen para politikası toplantısında ise ECB, faizleri şubat ayı toplantısında olduğu gibi 50 baz puan artırdığını açıkladı.

ECB, bu son faiz artışıyla birlikte ise refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranını yüzde 3,5 seviyesine çıkardı. ECB ayrıca mevduat faizini yüzde 3‘e, marjinal fonlama faizini ise yüzde 3,75‘e yükseltti.

Piyasaların genel beklentisi de faizlerin 50 baz puan artırılması yönündeydi.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedilmesine rağmen yapılması gereken çok iş olduğunu ve faizleri 50 baz puan artırmanın çok muhtemel olacağını söylemişti.

Faiz kararının ardından paylaşılan metinde ise “Bugün alınan karar ile enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönülmesini sağlama kararlılığının altı çizildi.” ifadesine yer verildi.