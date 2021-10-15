Lefkoşa’da korkutan kaza: Yayaya çarptı

25 yaşındaki Göycıncık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yayan olarak kaldırımda ilerleyen Hira Aylin’e çarparak kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Abdullah Göycıncık (E-25), yönetimindeki FJ 586 plakalı araç ile dikkatsizce Yakın Doğu çemberine giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırma çıkması sonucu kaldırım üzerinde yürümekte olan Hira Aylin Özkan’a çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya Hira Aylin Özkan kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.