Dünyanın bilinen en eski insansı ayak izi Ege’de keşfedildi

Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden bilim insanlarının liderliğindeki yeni araştırmaya göre Girit adasındaki Trachilos köyü yakınlarındaki fosilleşmiş tortularda bulunan ayak izleri en az 6 milyon yıl öncesine tarihleniyor.

Araştırmacılar, izlerin Atina’da 7,2 milyon yıllık fosilleri bulunan ve bilimsel ismi Graecopithecus freybergi olan bir insansıya (hominin) ait olduğunu düşünüyor.

Bu da söz konusu izlerin, bilinen en eski insansı ayak izleri olduğu anlamına geliyor.

ScienceAlert’in aktardığına göre fosil kayıtlarında 300 bin yıl öncesine ait hiçbir Homo sapiens kaydı yok. Hatta Neandertallere ait kayıtlar bile 430 bin yıl önce ortaya çıktı. Bu nedenle araştırmacılar, bu izleri bırakan kişilerin insanın büyük büyük ataları olduğunu vurguluyor.

Hatta bulgular, modern insanınkine benzer bir ayağın yürümek için kullanıldığına dair en eski doğrudan kanıt niteliğinde.

Söz konusu izler aslında ilk kez 2017’de keşfedilmişti. O dönemde bu izlerin 5,7 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülmüştü. Fosillerde 50’den fazla ayak izi yer alıyordu.

Ancak bu hafta hakemli bilimsel dergi Scientific Reports’ta yayımlanan yeni araştırma, bu izlerin daha da eski olduğunu gösterdi. İzlerin muhtemelen 6,05 milyon yaşında olduğu anlaşıldı. Bu da onları daha önce düşünüldüğünden 350 bin yıl daha yaşlı kılıyor.

Öte yandan araştırmacıların bu izlere dair bazı çıkarımları tartışmaya açık. Örneğin tüm uzmanlar bu izleri eski bir homininin bıraktığı hipotezinde hemfikir değil.

Bazı uzmanlar izlerin hominin olmayan bir primat tarafından bırakıldığını düşünse de araştırmacılara göre hiçbir argüman, izlerin G. freybergi gibi erken bir insan atasına ait olabileceği fikrini çürütmüyor.

Tübingen Üniversitesi’nden paleontolog Madelaine Böhme, “İzleri bırakanlar ve Graecopithecus freybergi arasındaki bağlantıyı göz ardı edemeyiz” ifadelerini kullanıyor.