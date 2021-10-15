2 bin 700 yıllık dışkıda bulunanlar arkeologları şaşırttı: “Demir Çağı’nda bira ve peynir keyfi”

Demir Çağı’nda Avrupalıların mavi peynir diye de bilinen lüks küflü peynir ve bira tüketerek keyif yaptığı ortaya çıktı. Bulgular, binlerce yıllık insan dışkılarının incelenmesiyle elde edildi.

Avusturya’nın batısında yer alan, UNESCO Dünya Mirası kapsamındaki Hallstatt-Dachstein bölgesini inceleyen araştırma ekibi, eski tuz madenlerinde bulunan dışkı örnekleri üzerinde çalıştı ve bazı şaşırtıcı bulgulara ulaştı.

Dışkı örneklerinde mavi peynir ve bira üretiminde kullanılan iki mantar türünün (Penicillium roqueforti ve Saccharomyces cerevisiae) DNA’ları tespit edildi.

Madenin içindeki yüksek tuz yoğunluğu ve 8 santigrat derecelik sabit sıcaklık, dışkının 2 bin 700 yıl boyunca korunmasını sağlamıştı. Bu sayede Demir Çağı Avrupa’sında mavi peynir ve bira tüketimine dair ilk moleküler kanıtlar elde edildi.

Viyana Doğa Tarihi Müzesi’nden arkeolog ve araştırmanın ortak yazarı Kerstin Kowarik, “Fermente gıdaların insanlık tarihinde uzundur önemli bir rol oynadığını gösterebildik” diye konuştu.

Çalışmamız sayesinde, mavi peynirin Demir Çağı Avrupa’sında yaklaşık 2 bin 700 yıl önce üretildiğini göstererek, peynir ve süt ürünlerinin köklü tarihine bunu da ekledik.

Hakemli bilimsel dergi Cell Press’te yayımlanan bulgular, bu tuz madencilerinin 2 bin 700 yıl önce, bugün hala kullanılan mikroorganizmaları ve gıda fermantasyon teknolojilerini kasıtlı olarak uyguladığını gösteriyor.

Araştırmacılar bundan sonra Hallstatt’taki eski dışkı örnekleri üzerinde çalışmalarını devam ettirmeyi hedefliyor.

Gelecekteki araştırmaların ilk çağlarda fermente gıdaların üretimi ve bağırsak mikrobiyom uarasındaki etkileşime dair daha çok bilgi vereceği düşünülüyor.