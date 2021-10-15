NASA kendisini iklim krizinden koruma planını açıkladı

NASA, misyonlarını ve tesislerini iklim değişikliğinin tahribatından korumaya yönelik bir plan açıkladı.

ABD uzay ajansının tesisleri, araçları, ekipman ve altyapısı iklim değişikliğiyle bağlantılı tehditlerle karşı karşıya. Uzay ajansının varlıklarının aşağı yukarı üçte ikisi Amerika kıyılarında, ortalama deniz seviyesinden yaklaşık 4 buçuk metre içeride yer alıyor.

Bu varlıkların bazıları, halihazırda yüksek su seviyeleriyle ve deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklanan diğer etkilerle karşı karşıya kalan bölgelerde bulunuyor. Sıcaklık, yağış ve aşırı hava olaylarının diğerlerini de etkilemesi bekleniyor.

NASA Başkanı Bill Nelson, “NASA koruması gereken benzersiz varlıklara, Dünya’daki bu iklim krizini anlamamıza ve evreni keşfetmemize olanak tanıyan bilimsel ekipman ve yeteneklere sahip” dedi.

Neyse ki ajansımızın kaynaklarının bu büyüyen tehdide karşı dirençli kalmasını sağlayacak beceri ve mühendislik yeteneğine sahibiz.

NASA, önümüzdeki onlarca yıl boyunca misyonumuzu korumaya kararlı ve dünyaya sağladığımız veriler aracılığıyla, diğer kurumların da aynı şeyi yapabileceklerinden emin olmalarını sağlayacağız.

Geçen ay, NASA’nın New Orleans’taki Michoud Montaj Tesisi, İda Kasırgası yüzünden hasar görmüştü. Kasırga birkaç binanın çatısındaki panelleri parçalamış ve tesisin elektriğini kesmişti.

NASA yetkililerinin yayımladığı bir güncellemede, “Birkaç binanın çatısındaki hasar teyit edildi ve bunlar arasında gevşek paneller, fırtına sırasında yerinden çıkan paneller, enkaz ve su hasarı yer alıyor” ifadeleri yer almıştı.

Michoud, önemli alanlara enerji sağlayan sınırlı jeneratör gücüyle çalışıyor. Fabrikada elektrik olmadığı için içeride gerçekleştirilen değerlendirmeler de sınırlı kaldı sadece el feneriyle yapıldı.

Plan, Başkan Biden’ın iklim kriziyle yüzleşmeye yönelik “bütün devlet yaklaşımının” bir parçası. Federal kurumlar, daha sık ve aşırı hale gelen hava olayları, dışarıda çalışan personelin sağlık ve güvenlik sorunları ve program etkinliğine dair olası sorunlar sebebiyle artan bakım ve onarım maliyetleriyle karşı karşıya.

Bunların ve diğer zorlukların üstesinden gelmek için Başkan Biden, federal ajansın iklim adaptasyonu ve dayanıklılık planlamasına öncelik tanıdı. Söz konusu yaklaşımla NASA ve diğer 22 büyük kurum, en önemli iklim risklerini ve kırılganlıklarını ele almak için iklim eylem planları geliştirdi.