Galler’deki yunusların kendi aksanlarını geliştirdiği ortaya çıktı

Galler kıyılarında yüzen yunuslar, dünyanın diğer yerlerinde yaşayan yunus sürülerinden farklı bir aksan kullanırken kaydedildi.
Cardigan Körfezi açıklarında yaşayan yunus sürüleri, daha yüksek frekansta ıslık çaldıkları kendi benzersiz lehçelerini kullanırken kaydedildi.
BBC’nin doğa belgeseli dizisi Wonders of the Celtic Deep’teki uzmanlar, program kapsamında 240 yunustan oluşan sürüleri inceledi.
Programın anlatıcısı Dame Sian Phillips “Şişe burunlu yunuslar son derece sosyal canlılar, gruplar sürekli iletişim halinde” dedi.