Lefkoşa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16.10.2022 tarihinde saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa’da Nazım Hikmet Caddesi üzerinde yönetimindeki TRL 621 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyreden Durmuş ÖZBENGİSU seyretmekte olduğu yolun sağ kısmında bulunan Cafe Sumi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra kaldırım üzerinde yoluna devam edip kaldırım üzerinde bulunan çam ağacına arabasının ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden TRL 612 plakalı araç sağ tarafa savrularak aracın sağ yan kısmı ile KGYS sistemine ait mobese direğine çarpıp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan TRL 612 plakalı araç sürücüsü kaza yerine gelen 112 acil ambulans ile ldh acil servisine kaldırılarak orada yapıln ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmustur