Spor

Futbolda 4. haftanın sonuçları

16 Ekim 2022











Futbolda 4. haftanın sonuçları

Futbolda sonuçlar 

AKSA Süper Lig

Lefke – Yenicami: 1-5

CB Gençlik Gücü–M. Değirmenlik: 2-5

  1. Kaymaklı–Türk Ocağı: 3-2

Cihangir–Hamitköy: 3-0

Birinci Lig

Yalova–Mormenekşe: 1-1

Ü. Maraş–Esentepe: 2-4

İncirli–M. Karşıyaka: 0-7

Lapta–Dörtyol: 4-0

Düzkaya–Binatlı: 1-1

BUGÜN

Süper Lig

Çetinkaya–Merit A. Yeşilova: 0-0

Dumlupınar–Göçmenköy: 2-1

Doğan T. Birliği–Mesarya: 2-0

Gönyeli–Mağusa T. Gücü: 0-7

Birinci Lig

Yeniboğaziçi–M. H.Yılmazköy: 1-1

P.L. G. Birliği–Yenierenköy:  3-1

Baf Ü. Yurdu–Girne H. Evi: 1-0

 



16 Ekim 2022






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