Spor
Futbolda 4. haftanın sonuçları
Futbolda 4. haftanın sonuçları
Futbolda sonuçlar
AKSA Süper Lig
Lefke – Yenicami: 1-5
CB Gençlik Gücü–M. Değirmenlik: 2-5
- Kaymaklı–Türk Ocağı: 3-2
Cihangir–Hamitköy: 3-0
Birinci Lig
Yalova–Mormenekşe: 1-1
Ü. Maraş–Esentepe: 2-4
İncirli–M. Karşıyaka: 0-7
Lapta–Dörtyol: 4-0
Düzkaya–Binatlı: 1-1
BUGÜN
Süper Lig
Çetinkaya–Merit A. Yeşilova: 0-0
Dumlupınar–Göçmenköy: 2-1
Doğan T. Birliği–Mesarya: 2-0
Gönyeli–Mağusa T. Gücü: 0-7
Birinci Lig
Yeniboğaziçi–M. H.Yılmazköy: 1-1
P.L. G. Birliği–Yenierenköy: 3-1
Baf Ü. Yurdu–Girne H. Evi: 1-0