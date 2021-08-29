Lefkoşa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan gelen bilgiye göre 28.08.2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da Tanzimat Sokak boyunca GK 784 plakalı salon aracı trafik levha ve işaretlerin riayet etmeden ters şerit içerisinde kuzey istikametine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Eray Tolga KEÇELI (E-28.KKTC.işsiz) seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Haşmet Gürkan Sokak yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde düz yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Haşmet Gürkan Sokak üzerinde Batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Hasan UCUZ 1E-34. TC-Inşaat Ustası) yönetimindeki RP 012 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan GK 754 plakalı araç. yolun solunda., refuj içerisinde duymakta olan LTB ait trafik levhasına çarptıktan sonra yine kontrolsüzce ilerlemeye devam ederek yolun sağında kaldırım üzerinde durmakta olan Velespeed Bisiklet Istasyonuna aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazada GK 784 plakalı araca 10.000 TL, RP 012 plakalı araca 6.000 TL tahmini hasar olurken. LIS’y e ait tabela). ve Velespeed bisiklet istasyonuna meydana gelen hasar tespiti bilahare yapılacaktır. Tahkikat devam ediyor.