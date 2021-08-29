Meksika’da “Nora Kasırgası” birçok bölgeyi sular altında bıraktı

Meksika’da kategori 1 seviyesine yükselen Nora Kasırgası, Jalisco’nun 50 kilometre güneybatısına ve Baja California eyaletinin ise kuzeyine doğru hareket ediyor.

Yetkililer, şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle birçok bölgenin sular altında kaldığını belirterek, acil durumlar için tahliye çalışmaları planlandığını açıkladı.

Meksika’nın Veracruz ve Grace eyaletlerinde, 22 Ağustos’ta etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kuzey Pasifik’te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin 2’nci ve 3’üncü tropik fırtınaları geçmiş yıllarda çok sayıda can kaybına neden olmuştu.