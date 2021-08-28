Covid: Delta varyantından hastaneye yatma riski ‘iki kat daha fazla’

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, şu anda İngiltere dahil birçok ülkede baskın koronavirüs varyantı haline gelen Delta varyantına yakalananların hastanede tedavi ihtimali Alfa varyantına kıyasla iki kat daha fazla.

Araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet’te yayımlandı.





Uzmanlar, bu araştırmanın, aşının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söylüyor.