Covid: Delta varyantından hastaneye yatma riski ‘iki kat daha fazla’

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, şu anda İngiltere dahil birçok ülkede baskın koronavirüs varyantı haline gelen Delta varyantına yakalananların hastanede tedavi ihtimali Alfa varyantına kıyasla iki kat daha fazla.
Uzmanlar, bu araştırmanın, aşının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söylüyor.
İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı şu anda İngiltere’de yayılan hemen hemen tek varyant haline geldi. Alfa varyantı ise geçen yıl ilk olarak İngiltere’nin Kent bölgesinde ortaya çıkmış ve yayılmıştı.