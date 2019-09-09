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Lefkoşa’da iki caddede asfalt çalışması başladı

9 Eylül 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, başkentte araçların oldukça yoğun kullandığı ve şehrin batı girişinden merkezine kadar inen ana arter olan Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu caddelerinde yol bakım ve onarım işleri başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Capiton Construction’un kazandığı ihalenin ardından çalışmalarda 2 gün geride kaldı. İlk olarak Bedreddin Demirel Caddesi’nden çalışmalara başlayan ekipler, önce yıpranmış asfaltı kazıyor, daha sonra da düzeltilmiş alanlara asfalt serimi yapıyor.

TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR GECE YAPILIYOR

Bedrettin Demirel Caddesi’nin oldukça yoğun kullanılması da göz önünde bulundurularak çalışmalar gece saat 20.00’de başlatılıp sabah 06.00’da sonlandırılıyor.

LTB’nin özkaynakları ile gerçekleştirilen ve 800 bin TL’lik ihale kapsamında çalışmaların 2.000 ton asfalt dökümünün 45 gün içinde bitirilmesi öngörülüyor.

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