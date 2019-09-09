Güney KıbrısKıbrısManşet

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı yaptı

9 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesinin ardından, 11:45 sıralarında Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarının da katıldığı toplantıya geçildi.

Toplantıda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Erhan Erçin de yer alıyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Anastasiadis yarın Miçotakis’le görüşüyor

9 Eylül 2019

Başbakan Tatar: Kooperatif kaynaklarının yanlış kullanımına müsaade etmeyeceğiz

9 Eylül 2019

TCG Çanakkale Denizaltısı halkın ziyaretine açıldı

9 Eylül 2019

Lefkoşa’da iki caddede asfalt çalışması başladı

9 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı