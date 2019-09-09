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Tokyo’da tayfun: Elektrik kesintisi ve ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor

9 Eylül 2019

Tokyo’da etkili olan tayfun rekor seviyede rüzgar ve sağanak yağışlarla bölgede binlerce insanın tahliye edilmesi, elektrik kesintisi ve ulaşım sıkıntılarına neden oldu.

Hükümet sözcüsü Yoshihide Suga’nın aktardığına göre felaket bir kişinin ölümüne neden olurken çevrede ağaçların kopup uçmasına neden oldu. Suga bölgede 900 bin elektrik kesintisinin yaşandığını da ekledi.

Faxai adı verilen tayfunun Tokyo tarihinin en ağır geçen felaketlerinden biri olduğu söyleniyor. Rüzgarın şiddetinin saatte 216 kilometreyi bulduğu belirtildi.

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