Lefkoşa’da bulunan VIP Sports Club’de çalışan eğitmenin Covid-19 testi pozitif çıktı

Lefkoşa’da bulunan VIP Sport Club’de bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

21 Ocak günü test yaptıran ve test sonuçları negatif çıkan spor eğitmeni işine devam etti ancak 25 Ocak günü Covid-19 belirtileri göstermesi nedeniyle bir kez daha test yaptırdı ve sonuçların pozitif olduğunu öğrendi.