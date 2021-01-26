Lefkoşa’da bulunan VIP Sports Club’de çalışan eğitmenin Covid-19 testi pozitif çıktı

Bir personelinin pozitif çıkması nedeniyle kapandığını duyuran VIP Sports Club, pozitif vaka nedeniyle kapandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde: “20.01.2021 tarihinde devlet laboratuvarında Covid-19 testi yaptırıp negatif sonuç alan ve sabaj 06:00 -12:00 vardiyasına çalışan eğitmen personelimizin 24.01.2021 tarihinde semptom göstermeye başlamasından sonra kendini izole edip karantina altına almıştır. 25.01.2021 tarihinde yaptırmış olduğu Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığımıza gereken açıklama yapılmış olup bu zaman zarfında spor salonumuz bir süre kapalı olacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.”