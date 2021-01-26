Demiralp: Çocuklarımızdan fedakarlık yapıyoruz

Havadis Sporcular Yazı Dizisi 23’teki konuğumuz hentbolun başarılı isimlerinden Özden Demiralp oluyor

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 23’üncü konuğu hentbolcu Özden Demiralp oldu. Özden, Devletten futbola yapılan yardımı beklemediğini ve bunu beklemenin hayal olacağını ifade ederken en azından kaliteli şartlar ve iyi standartlarda spor yapmalarını sağlamasını temenni ediyor.

İşte Özden’in Sporcular Yazı Dizisi 23’teki sorularımıza verdiği cevaplar:

1-Covid-19 döneminde spor yönetimini nasıl buldun?

Covit-19 döneminde Hentbol Federasyonunun gayet iyi bir yol izlediğini düşünüyorum.

Tüm spor branşlarının kapalı olduğu dönemde Hentbol Federasyonu çalışmalarını yaparak açılmanın başlayacağı günler için kendi programını belirlemiş oldu.

2-Bağlı olduğun federasyonun organizasyonları ve bu dönemdeki çalışması veya çalışma yapmaması için ne düşünüyorsun?

Hentbol liglerinin sonlarına yaklaştığımız günlerde ülkemizde de patlak veren covit-19 ile birlikte federasyonumuz önce ligimizi bitirmek için çok çalıştı. Ancak bu mümkün olmadı ve ligimize nokta koyulduğunu açıkladı. Ardından merhum milli sporcu Derviş Mişon adına yapılan anı turnuvasıyla hentbola geri döndük.

Küçük bir camia olmamıza ragmen tüm sporcular yapılacak olan anı turnuvasına katılımı üst düzey tutup küçük camianın ne kadar birbirine bağlı oldugunu gösterdi.

3-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Sporcuların motivasyonunun artırılması için sponsorlar ve şu an sporcusu olduğum Gençlik Gücü Spor Kulübünün yapmış olduğu gibi diğer köklü kulüplerin de böylesi güzel branşlara destek vermeli. Destek verip spora olan ilgiyi arttırarak, daha fazla seyirci karşısında maçların oynanmasını sağlamalarını, takım sayılarının arttırılmasını ve doğal olarak da ligin kalitesinin arttırılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.

4-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun?

Devletin futbol dışındaki diğer sporlara gereken katkıyı sağlamadığını düşünüyorum. Futbola yapılan katkı açıkçası diğer sporların hayal bile edemeyeceği miktarlarda. Sağlanan katkının diğer sporlara yapılamayacağını biliyor ve öyle bir beklenti içinde değilim, ama en azından Devletin futbola yapmış olduğu katkı dışında diğer sporlara da biraz daha adil bir sekilde katkı sağlamasını ve o sporların da gelişimine yardımcı olmasını bekliyorum.

5-Ülkede sporu idare edenlere veya federasyona (hangisi olduğunu belirtiniz. Dilerseniz her ikisine de) ne söylemek istersin?

Devletimizdeki sporla sorumlu olan makamlara şunu söylemek isterdim. Bizler ne kadar da profesyonel-yarı profesyonel-ya da amatör, adını siz koyun, nasıl sporcular olursak olalım, amacımız tamamen spor yapmak ve gönül verdiğimiz sporda ailelerinden çocuklarından fedakarlık ederek bu sporu yapan kişileriz. Benim tek temennim devletimizin de biz sporcular için daha iyi ve daha kalite standartlarda spor yapmamızı sağlayacak tesisler yapmalarıdır.