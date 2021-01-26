Meclis’te Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.30’da 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan genel kurul gündeminde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri bulunuyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı için 1 milyar 175 milyon 490 bin 400 TL, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı için ise 298 milyon 977 bin 200 TL’lik bütçe öngörülüyor.

İlk olarak, bilgiye sunuş bölümünde, HP Grup Başkan Vekili değişikliğine ilişkin tezkere okunarak bilgiye sunuldu. Buna göre, HP Grup Başkan Vekilliğine Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yerine Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan başkan vekili olarak görevlendirildi.

Genel kurul daha sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.