Alpcan: KKTC’de sadece futbol yoktur

Havadis Spor Servisi olarak başlattığımız Sporcular Yazı Dizisi’nde bugün 21’inci konuğumuzla birlikteyiz. Her gün yeni bir sporcu, farklı spor branşı ve yeni görüşleri yayınladığımız yazı dizimizde bugünkü konuğumuz okçuluk sporcusu Mustafa Alpcan oluyor. 17 yaşındaki başarılı sporcu aynı zamanda federasyonun oluşturduğu milli takım kadrosunda da yer alarak pek çok yarışmada önemli başarılara imza attı. Genç sporcu spor idaresinin spora ve okçuluk özeline yeteri katkıyı yaptığını düşünmüyor.

İşte Mustafa Alpcan’ın Sporcular Yazı Dizisi’ndeki sorularımıza yönelik verdiği cevaplar:

1-Covid-19 döneminde spor yönetimini nasıl buldunuz?

MA: Covid-19 döneminde spor yönetimi, sporcuların ve eğitmenlerin sağlığını göz önünde bulundurarak gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla spora devam edilmesi sağlanmıştır. Pandemi döneminde, Okçuluk Federasyonu’nun yarışma ve antrenmanlarla ilgili alabileceği en iyi kararlardı.

2-Bağlı olduğun federasyonun organizasyonlarını ve bu dönemdeki çalışması veya çalışma yapmaması hakkında ne düşünüyorsun?

MA: Okçuluk sporuna başladığım günden beridir, KKTC Okçuluk Federasyonu çok büyük bir yol kat etmiştir. Yıl içerisinde planlanan bir çok yarışma ve etkinlik yapılmaktadır. Ancak Covid-19 nedeniyle yarışmalar ve etkinlikler azaltılarak sporcu, antrenör, hakem ve seyircilerin sağlığı göz önünde bulundurulup yarışmalar seyircisiz olarak yapılmış; ayrıca maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmiştir. Bence gerekli önleyici tedbirlerin federasyonumuz tarafından alınmış olması okçuluk sporunun pandemi süresince yasaklanmasına veya kısıtlanmasına engel olmamalıdır.

3-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun?

MA: Öncelikle sporcunun kendisini geliştirebilmesi için çalışmasına olanak sunulacak; bina, ekipman ve araç gereçlerin sağlanmış olması gerekmektedir. Sporcuların gerek antrenman gerekse yarışmalarda, dünya standartlarına uygun şartlarda çalışıp yarışabilmesi, sporcunun özgüven ve yurt dışında yapılacak olan yarışmalara hazırlığı açsından çok önemlidir.

Bunun yanında federasyon veya kulüp idaresi tarafından sporculara teşvik amaçlı yardımların ve yurt dışı etkinliklerinin yapılması sporcunun hedeflerini yüksek tutup, başarıya ulaşmasına yardımcı olacağını düşünüyorum.

4-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın / dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

MA: Spor bakanlığına bağlı, spor dairesi tarafından okçuluk sporuna yeterli önemin verildiğini düşünmüyorum. Okçuluğa başladığım 2017 yılından beridir birçok gelişmeler yaşanmıştır. Tabiki, Spor Dairesinin de katkıları olmakla birlikte Okçuluk Federasyonu Başkanımız Sn. Ferdi Çiftçi ve ekibinin başarılı ve özverili çalışmaları üzerine, okçuluk sporunun bu günlere geldi. Spor Dairesinin biraz daha kaynak ayırıp Okçuluk Federasyonuna destek olması durumunda sporcularımızın KKTC’yi yurt dışında çok daha başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum.

5-Ülkede sporu idare edenlere veya federasyonuna ne söylemek istersin?

MA: KKTC Okçuluk Federasyonuna bağlı bir sporcu olarak, KKTC’de sadece futbolun olmadığını okçuluğun ve okçuluk gibi birçok spor dallarının da olduğunu, sporu idare eden büyüklerimizin, tüm spor dallarına eşit bir şekilde önem vermelerini bekliyorum.

Federasyonumuz ve diğer spor federasyonları mevcut bütçeleriyle kulüp, dernek ve sporcuların gereken katkı ve desteği el verdikçe yaptığını düşünüyorum.