Kıbrıs

Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu’nun 10 ile 21 km sonuçları açıklandı

20 Ekim 2019

Lefkoşa Turkcell İle Koşuyor Maratonu’nun 10 ile 21 km sonuçları açıklandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açıklamasına göre, sonuçlar şöyle:

 

10 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Veli Atikoğlu                 00:37:18

2 Mesut Akpınar                00:37:35

3  Aron Medhane                00:37:42

10 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Emine Yarkin  00:44:10

2 Şirin Bolkan      00:48:18

3 Melda Ünal       00:48:58

 

10 KM KADINLAR 16-29 YAŞ

1. Şirin Bolkan                      00:48:18

2.   Zynab El Hajj Ali Barada  00:53:02

3. Gamze Özyildiz         00:55:02

 

10 KM KADINLAR 30-39 YAŞ

1. Emine Yarkin , 00:44:10

2. Melda Ünal , 00:48:58

3.  Naile Günbay , 00:52:16

 

10 KM KADINLAR / 40-49 YAŞ

1.  Feyza Erkal , 00:49:47

2.Çağrı Arslan ,  00:56:23

3. Nihal Pilli Usar , 00:58:07

 

10 KM KADINLAR 50 YAŞ ÜZERİ

1. Kadriye Debreli , 00:56:05

2. Pembe Abohorlu , 01:06:58

3. Fatma Nevgül Ramiz , 01:10:43

 

10 KM ERKEKLER 16-29 YAŞ

1. Veli Atikoğlu     00:37:18

2. Mesut Akpınar  00:37:35

3. Aron Medhane  00:37:42

 

10 KM ERKEKLER 30-39 YAŞ

1  Ekrem Kaide , 00:39:45

2 Özgü Özyiğit , 00:42:20

3 Murat Ateş , 00:42:36

 

 

10 KM ERKEKLER 40-49 YAŞ

1. Ali Korkmaz , 00:37:49

2. Tamer Depreli , 00:38:08

3 Ersoy Çetinkaya , 00:38:49

 

10 KM ERKEKLER 50 YAŞ ÜZERİ

1. Aziz Tahtaci , 00:42:59

2. Ramazan Yıldırım , 00:45:08

3. Aziz Limasollu , 00:46:25

 

21 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Rıdvan Alper Afacan 01:13:50

2. Cemal İneci 01:21:26

3. Tuncay İbrahimzade 01:30:19

 

 

21 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Suna Evran Elmas 01:48:01

2  Nuran Öze 01:48:46

3  Gamuchirai Gwatswaria 01:54:12

 

21 KM ERKEKLER 18-29 YAŞ

1. Tuncay İbrahimzade , 01:30:19

2. Dagnu Haile Tessema , 01:34:41

3. Zihni Kaçmaz , 01:38:42

 

 

21 KM ERKEKLER 30-39 YAŞ

1. Rıdvan Alper Afacan , 01:13:50

2. Halil Kaçmaz , 01:36:21

3.  Emre Özbilge , 01:38:31

 

21 KM ERKEKLER 40-49 YAŞ

1. Cemal İneci , 01:21:26

2. Tamer Isırgan , 01:31:36

3. Olçar Kirca , 01:37:16

 

 

21 KM ERKEKLER 50 YAŞ ÜZERİ

1. Mehmet İneci , 01:38:03

2. Aysın Öztrak , 01:39:11

3. Bekir Moda , 01:54:57

 

 

21 KM KADINLAR 18-29 YAŞ

1. Gamuchirai Gwatswaria , 01:54:12

 

21 KM KADINLAR 30-39 YAŞ

1. Suna Evran Elmas , 01:48:01

2. Emel Bilgin , 02:07:04

3 Gözde Ulaş , 02:14:37

 

21 KM KADINLAR 40-49 YAŞ

1. Nuran Öze , 01:48:46

2. Ayşe Deveci , 02:03:54

3. Yonca Özdemir , 02:12:35

 

21 KM KADINLAR 50 YAŞ ÜSTÜ

1. Güler Şahin , 02:23:38

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