Kıbrıs

Arıklı Asam’da “Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler ve Kıbrıs” konulu bir konferans verdi

20 Ekim 2019

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)’da “Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler ve Kıbrıs” konulu bir konferans verdi. 

YDP’den yapılan açıklamaya göre, konferansta Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları ve münhasır bölgeler hakkında konuşan Arıklı; tüm şer güçlerin ortak hedefinin Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz ve Türkiye’den koparılmış bir Kıbrıs olduğunu söyledi ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de buna yönelik politikaların hayata geçirileceğini savundu.

Arıklı, “Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde  federalistlerle,  KKTC’den yana olan İki Devletçiler arasında bir yarış olacak. ABD ve AB var güçleri ile bu yarışa müdahale edecektir. Türkiye bu yarışa kesinlikle müdahil olmamalıdır.  Çünkü Türkiye’nin müdahalesi hep ters tepiyor.  Biz KKTC’yi savunanlar bu yarışı kendi imkânlarımızla kazanmasını biliriz” dedi.

Arıklı, KKTC’de 1974 ten bu yana uygulanan yanlış ekonomik, sosyal ve siyasal politikaların halkı umutsuzluğa sürüklediğini,  KKTC’de ciddi bir düzen ve sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu savundu.

Arıklı; “KKTC’de uygulanan parlamenter demokrasi bu gemiyi karaya oturtmuştur.  Başkanlık sistemi artık kaçınılmaz hale gelmiştir.  Bu seçimlerden sonra Kıbrıs Türkü Cumhurbaşkanını değil Devlet Başkanını seçecektir” dedi.

Arıklı bir soru üzerine, “Bir tarihçi olarak şunu iftiharla söyleyebilirim ki Kıbrıs Türkleri dünya Türklüğü içerisinde safiyetini koruyan belki de tek halktır” diye konuştu

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